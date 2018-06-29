СМИ: Евросоюз договорился о продлении санкций против РФ

Главы Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали решение о продлении антироссийских санкций на полгода, заявил источник в структурах объединения.

РИА «Новости» сообщает, что по теме России, Украины и минских соглашений прошла короткая дискуссия.

Источник сообщил журналистам, что результатом согласования вопроса стало продление санкций еще на шесть месяцев.

Ранее источник сообщил, что после согласования политического решения о продлении антироссийских санкций формальная процедура подготовки решения завершится на следующей неделе. Также отмечалось, что обсуждение санкций не будет долгим.