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На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

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 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки
СМИ: Евросоюз договорился о продлении санкций против РФ

СМИ: Евросоюз договорился о продлении санкций против РФ

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Полиция назвала имена жертв стрельбы в здании газеты в Мэриленде
6:47   29 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Евросоюз договорился о продлении санкций против РФ

СМИ: Евросоюз договорился о продлении санкций против РФ

Главы Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали решение о продлении антироссийских санкций на полгода, заявил источник в структурах объединения.

РИА «Новости» сообщает, что по теме России, Украины и минских соглашений прошла короткая дискуссия.

Источник сообщил журналистам, что результатом согласования вопроса стало продление санкций еще на шесть месяцев.

Ранее источник сообщил, что после согласования политического решения о продлении антироссийских санкций формальная процедура подготовки решения завершится на следующей неделе. Также отмечалось, что обсуждение санкций не будет долгим.

 

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #антироссийские санкции
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