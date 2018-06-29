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 Полиция назвала имена жертв стрельбы в здании газеты в Мэриленде

Полиция назвала имена жертв стрельбы в здании газеты в Мэриленде
6:25   29 Июня 2018
Весь мир

Полиция назвала имена жертв стрельбы в здании газеты в Мэриленде

Полиция назвала имена жертв стрельбы в здании газеты в Мэриленде

Полицейские обнародовала имена погибших при стрельбе в редакции Capital Gazette в Мэриленде.

Заместитель главы полиции округа Анн-Арандел Билл Крампф сообщил, что  все убитые являются сотрудниками газеты.

В числе погибших присутствуют Уэнди Уинтерс, Джон Макнамара, Роберт Хайасен, Джерел Фишман и Ребекка Смит.

Ранее журналист и писатель Карл Хайасен сообщил, что его брат Роберт, который находится на посту редактора газеты, был в числе погибших.

Власти не сообщают имени подозреваемого. По данным СМИ, стрелка зовут Джеррод Уоррен Рамос. Молодой человек безуспешно судился с изданием и критиковал ее сотрудников в интернете.

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Автор: Олег Королев
#стрельба #мэриленд #газета #capital gazette
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