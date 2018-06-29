Полиция назвала имена жертв стрельбы в здании газеты в Мэриленде
Полицейские обнародовала имена погибших при стрельбе в редакции Capital Gazette в Мэриленде.
Заместитель главы полиции округа Анн-Арандел Билл Крампф сообщил, что все убитые являются сотрудниками газеты.
В числе погибших присутствуют Уэнди Уинтерс, Джон Макнамара, Роберт Хайасен, Джерел Фишман и Ребекка Смит.
Ранее журналист и писатель Карл Хайасен сообщил, что его брат Роберт, который находится на посту редактора газеты, был в числе погибших.
Власти не сообщают имени подозреваемого. По данным СМИ, стрелка зовут Джеррод Уоррен Рамос. Молодой человек безуспешно судился с изданием и критиковал ее сотрудников в интернете.