Туск подтвердил, что лидеры ЕС достигли соглашения по миграционным вопросам

Главы стран Евросоюза смогли по итогам двенадцатичасовых переговоров достичь договоренностей по формулировкам документа о миграции, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

На своей странице в Twitter Туск сообщил, что главы 28 стран договорились по ряду заключений саммита, включая миграцию.

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель также сообщил в Twitter, что соглашение о миграции было достигнуто.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что в документе может идти речь о добровольном размещении центров для мигрантов в ЕС и за его пределами.