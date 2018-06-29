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На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

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 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

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6:00   29 Июня 2018
Весь мир

Туск подтвердил, что лидеры ЕС достигли соглашения по миграционным вопросам

Туск подтвердил, что лидеры ЕС достигли соглашения по миграционным вопросам

Главы стран Евросоюза смогли по итогам двенадцатичасовых переговоров достичь договоренностей по формулировкам документа о миграции, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

На своей странице в Twitter Туск сообщил, что главы 28 стран договорились по ряду заключений саммита, включая миграцию.

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель также сообщил в Twitter, что соглашение о миграции было достигнуто.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что в документе может идти речь о добровольном размещении центров для мигрантов в ЕС и за его пределами.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #дональд туск #миграция
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