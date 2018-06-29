СМИ: Российское судно задержали в Южной Корее за долги по зарплате
В южнокорейском Пусане задержано российское судно «Палладий», сообщил глава дальневосточного Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
В интервью РИА «Новости» он сообщил, что судно задержано торговыми властями по жалобе о задержке заработной платы.
Суханов отметил, что задержка действительно имеет место. Моряки обратились в торговую инспекцию, на данный момент идет разбирательство.
Глава РПСМ заявил, что ранее судовладелец пообещал выплатить зарплату после разрешения финансовых трудностей.