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 Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля
На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

 Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки
СМИ: Евросоюз договорился о продлении санкций против РФ

СМИ: Евросоюз договорился о продлении санкций против РФ

 Полиция назвала имена жертв стрельбы в здании газеты в Мэриленде

Полиция назвала имена жертв стрельбы в здании газеты в Мэриленде
5:46   29 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Российское судно задержали в Южной Корее за долги по зарплате

СМИ: Российское судно задержали в Южной Корее за долги по зарплате

В южнокорейском Пусане задержано российское судно «Палладий», сообщил глава дальневосточного Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

В интервью РИА «Новости» он сообщил, что судно задержано торговыми властями по жалобе о задержке заработной платы.

Суханов отметил, что задержка действительно имеет место. Моряки обратились в торговую инспекцию, на данный момент идет разбирательство.

Глава РПСМ заявил, что ранее судовладелец пообещал выплатить зарплату после разрешения финансовых трудностей.

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Автор: Олег Королев
#южная корея #пусан #российское судно
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