На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии
На Украине создали рабочую группу, которая установит причины технических недостатков танков Т-84 «Оплот», проваливших международные соревнования Strong Europe Tank Challenge-2018.
По данным украинских СМИ, представители производивших работы предприятий, «Укроборонпрома», Минобороны, Генштаба и Командования Сухопутных войск ВС обсудили неисправности «Оплота», выявленные во время соревнований в Германии.
В пресс-службе «Укроборонпрома» сообщили, что в текущем году ремонту и модернизации подверглись системы управления огнем пяти танков Т-84. После этого танки были проверены и приняты Минобороны.
Отмечается, что танки якобы доказали эффективность на учениях Combined Resolve X.