На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

На Украине создали рабочую группу, которая установит причины технических недостатков танков Т-84 «Оплот», проваливших международные соревнования Strong Europe Tank Challenge-2018.

По данным украинских СМИ, представители производивших работы предприятий, «Укроборонпрома», Минобороны, Генштаба и Командования Сухопутных войск ВС обсудили неисправности «Оплота», выявленные во время соревнований в Германии.

В пресс-службе «Укроборонпрома» сообщили, что в текущем году ремонту и модернизации подверглись системы управления огнем пяти танков Т-84. После этого танки были проверены и приняты Минобороны.

Отмечается, что танки якобы доказали эффективность на учениях Combined Resolve X.