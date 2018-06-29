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На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

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5:36   29 Июня 2018
Ближнее зарубежье

На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

На Украине устанавливают причины провала танков «Оплот» на биатлоне в Германии

На Украине создали рабочую группу, которая установит причины технических недостатков танков Т-84 «Оплот», проваливших международные соревнования  Strong Europe Tank Challenge-2018.

По данным украинских СМИ, представители производивших работы предприятий, «Укроборонпрома», Минобороны, Генштаба и Командования Сухопутных войск ВС обсудили неисправности «Оплота», выявленные во время соревнований в Германии.

В пресс-службе «Укроборонпрома» сообщили, что в текущем году ремонту и модернизации подверглись системы управления огнем пяти танков Т-84. После этого танки были проверены и приняты Минобороны.

Отмечается, что танки якобы доказали эффективность на учениях Combined Resolve X.

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Автор: Олег Королев
#украина #танки оплот
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