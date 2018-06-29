Конгрессмен США опасается, что встреча Трампа и Путина станет ударом по НАТО

Демократ-конгрессмен Адам Шифф опасается, что встреча президентов России и США в Хельсинки станет ударом для Североатлантического альянса.

По его словам, вместо этого саммит окажется очередным ударом по НАТО и союзникам. Конгрессмен уверен, что встреча станет «подарком для Москвы»

Шифф считает, что Трамп должен выступить открыто на встрече против «вмешательства РФ» в американские выборы.

Расследование «российского вмешательства» в выборы в США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а вместе ним - комитиеты палаты представителей и сената. Россия отрицает подобные обвинения, отмечая их бездоказательность.