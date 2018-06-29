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 Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

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Конгрессмен США опасается, что встреча Трампа и Путина станет ударом по НАТО

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На Бали закрыли аэропорт из-за выброса вулканического пепла
5:00   29 Июня 2018
Весь мир

Конгрессмен США опасается, что встреча Трампа и Путина станет ударом по НАТО

Конгрессмен США опасается, что встреча Трампа и Путина станет ударом по НАТО

Демократ-конгрессмен Адам Шифф опасается, что встреча президентов России и США в Хельсинки станет ударом для Североатлантического альянса.

По его словам, вместо этого саммит окажется очередным ударом по НАТО и союзникам. Конгрессмен уверен, что встреча станет «подарком для Москвы»

Шифф считает, что Трамп должен выступить открыто на встрече против «вмешательства РФ» в американские выборы.

Расследование «российского вмешательства» в выборы в США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а вместе ним - комитиеты палаты представителей и сената. Россия отрицает подобные обвинения, отмечая их бездоказательность.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп #конгресс сша
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