Конгрессмен США опасается, что встреча Трампа и Путина станет ударом по НАТО
Демократ-конгрессмен Адам Шифф опасается, что встреча президентов России и США в Хельсинки станет ударом для Североатлантического альянса.
По его словам, вместо этого саммит окажется очередным ударом по НАТО и союзникам. Конгрессмен уверен, что встреча станет «подарком для Москвы»
Шифф считает, что Трамп должен выступить открыто на встрече против «вмешательства РФ» в американские выборы.
Расследование «российского вмешательства» в выборы в США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а вместе ним - комитиеты палаты представителей и сената. Россия отрицает подобные обвинения, отмечая их бездоказательность.