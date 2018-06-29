На Бали закрыли аэропорт из-за выброса вулканического пепла

Власти Индонезии закрыли международный аэропорт на Бали в связи с активизацией вулкана на горе Агунг.

Пресс-служба международного аэропорта «Нгурах-Рай» сообщает, что из-за вулканического пепла он приостанавливает работу в пятницу, с 03:00 до 19:00 по местному времени.

В конце ноября минувшего года сообщалось, что на острове объявлена высшая степень опасности из-за извержения. В связи с угрозой безопасности были эвакуированы 40 тысяч человек.

В декабре аэропорт не работал в течение трех суток. Тогда отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тысяч человек.