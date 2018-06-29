Мы в соц.сетях:
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения
Конгрессмен США опасается, что встреча Трампа и Путина станет ударом по НАТО

Конгрессмен США опасается, что встреча Трампа и Путина станет ударом по НАТО

 На Бали закрыли аэропорт из-за выброса вулканического пепла

На Бали закрыли аэропорт из-за выброса вулканического пепла
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения
Конгрессмен США опасается, что встреча Трампа и Путина станет ударом по НАТО

Конгрессмен США опасается, что встреча Трампа и Путина станет ударом по НАТО

 На Бали закрыли аэропорт из-за выброса вулканического пепла

На Бали закрыли аэропорт из-за выброса вулканического пепла
4:26   29 Июня 2018
Весь мир

На Бали закрыли аэропорт из-за выброса вулканического пепла

На Бали закрыли аэропорт из-за выброса вулканического пепла

Власти Индонезии закрыли международный аэропорт на Бали в связи с активизацией вулкана на горе Агунг.

Пресс-служба международного аэропорта «Нгурах-Рай» сообщает, что из-за вулканического пепла он приостанавливает работу в пятницу, с 03:00 до 19:00 по местному времени.

В конце ноября минувшего года сообщалось, что на острове объявлена высшая степень опасности из-за извержения. В связи с угрозой безопасности были эвакуированы 40 тысяч человек.

В декабре аэропорт не работал в течение трех суток. Тогда отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тысяч человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#вулкан #бали #вулканический пепел
Самое читаемое
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

 Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

 Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» пройдет в Москве

Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» пройдет в Москве