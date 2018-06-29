Источник рассказал о миграционных решениях в документе по итогам саммита ЕС

В итоговом документе саммита ЕС нет «волшебных решений» миграционных проблем, сообщил РИА «Новости» знакомый с ходом переговором источник.

Неназванный представитель Евросоюза рассказал агентству, что речь может идти только лишь о согласовании с точки зрения приемлемых для всех формулировок документ.

В свою очередь представитель одной из национальных делегаций сообщил, что в обсуждаемый черновой вариант документа вошла идея о добровольном размещении центров для мигрантов в Европе, вне Европейских стран и предложение заключать соглашения с третьими странами по миграционным вопросам.