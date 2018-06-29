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 Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

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4:01   29 Июня 2018
Весь мир

Источник рассказал о миграционных решениях в документе по итогам саммита ЕС

Источник рассказал о миграционных решениях в документе по итогам саммита ЕС

В итоговом документе саммита ЕС нет «волшебных решений» миграционных проблем, сообщил РИА «Новости» знакомый с ходом переговором источник.

Неназванный представитель Евросоюза рассказал агентству, что речь может идти только лишь о согласовании с точки зрения приемлемых для всех формулировок документ.

В свою очередь представитель одной  из национальных делегаций сообщил, что в обсуждаемый черновой вариант документа вошла идея о добровольном размещении центров для мигрантов в Европе, вне Европейских стран и предложение заключать соглашения с третьими странами по миграционным вопросам.

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Автор: Олег Королев
#миграция #саммит ес #лагеря для беженцев
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