Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля
Российские банки с запуском единой биометрической системы (ЕБС) начнут собирать биометрические данные.
Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин в минувшем году.
Закон позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать клиентов и оказывать услуги через интернет без их личного присутствия.
С 1 июля россияне смогут пройти удаленную идентификацию в двадцати российских банках. В мае сообщалось, что благодаря данному закону ВТБ и Сбербанк смогут обслуживать клиентов в Крыму .