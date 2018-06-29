Мы в соц.сетях:
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения
СМИ: Обсуждение антироссийских санкций в Брюсселе не будет долгим

СМИ: Обсуждение антироссийских санкций в Брюсселе не будет долгим

 Белый дом прокомментировал атаку на журналистов в Мэриленде

Белый дом прокомментировал атаку на журналистов в Мэриленде
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения
СМИ: Обсуждение антироссийских санкций в Брюсселе не будет долгим

СМИ: Обсуждение антироссийских санкций в Брюсселе не будет долгим

 Белый дом прокомментировал атаку на журналистов в Мэриленде

Белый дом прокомментировал атаку на журналистов в Мэриленде
3:42   29 Июня 2018
Россия

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки с запуском единой биометрической системы (ЕБС) начнут собирать биометрические данные.

Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин в минувшем году.

Закон позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать клиентов и оказывать услуги через интернет без их личного присутствия. 

С 1 июля россияне смогут пройти удаленную идентификацию в двадцати российских банках. В мае сообщалось, что благодаря данному закону ВТБ и Сбербанк смогут обслуживать клиентов в Крыму .

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#российские банки #биометрические данные
Самое читаемое
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

 Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

 Путин одобрил закон о противодействии хищению средств с банковских карт

Путин одобрил закон о противодействии хищению средств с банковских карт