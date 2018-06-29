Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки с запуском единой биометрической системы (ЕБС) начнут собирать биометрические данные.

Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин в минувшем году.

Закон позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать клиентов и оказывать услуги через интернет без их личного присутствия.

С 1 июля россияне смогут пройти удаленную идентификацию в двадцати российских банках. В мае сообщалось, что благодаря данному закону ВТБ и Сбербанк смогут обслуживать клиентов в Крыму .