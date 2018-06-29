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 Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

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СМИ: Обсуждение антироссийских санкций в Брюсселе не будет долгим

СМИ: Обсуждение антироссийских санкций в Брюсселе не будет долгим

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3:20   29 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Обсуждение антироссийских санкций в Брюсселе не будет долгим

СМИ: Обсуждение антироссийских санкций в Брюсселе не будет долгим

Доклад представителей Франции и Германии участникам саммита Евросоюза займет не много времени, заявил в кулуарах саммита источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, доклад будет представлен сразу  после завершения переговоров по миграции.  Источник сообщил РИА «Новости», что обсуждение коммюнике может быть кратким. 

Он уточнил, что после возможного согласования политического решения о продлении антироссийских санкций формальная процедура подготовки решения начнется уже в понедельник и завершится в течении недели.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #антиросийские санкции
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