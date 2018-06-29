СМИ: Обсуждение антироссийских санкций в Брюсселе не будет долгим

Доклад представителей Франции и Германии участникам саммита Евросоюза займет не много времени, заявил в кулуарах саммита источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, доклад будет представлен сразу после завершения переговоров по миграции. Источник сообщил РИА «Новости», что обсуждение коммюнике может быть кратким.

Он уточнил, что после возможного согласования политического решения о продлении антироссийских санкций формальная процедура подготовки решения начнется уже в понедельник и завершится в течении недели.