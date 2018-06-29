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 Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

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3:03   29 Июня 2018
Россия

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи соцсети «ВКонтакте» из десяти российских городов жалуются на сбоит в работе сайта, сообщает РИА «Новости».

Согласно данным сервиса Downdetector, 38 процентов жалоб посвящены проблемам при просмотре видеозаписей, у 28 процентов - проблемы со входом в аккаунт, еще 14 процентов не могут зайти на сайт.

Агентство сообщает, что с проблемами столкнулись жители столицы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,  Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Уфы, Краснодара и Самары.

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Автор: Олег Королев
#соцсети #сбой #вконтакте
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