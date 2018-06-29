Белый дом прокомментировал атаку на журналистов в Мэриленде

Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс осудила стрельбу в здании газеты Capital Gazette в Аннаполисе.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в столице штата Мэриленд погибли пять человек, еще трое получили ранения. Стрелок задержан и дает показания.

Сандерс написала в Twitter, что твердо осуждает преступное и бессмысленное насилие в Аннаполисе. По ее словам, нападение на ни в чем неповинных журналистов равносильно нападению на каждого гражданина США.