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 Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

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 Белый дом прокомментировал атаку на журналистов в Мэриленде

Белый дом прокомментировал атаку на журналистов в Мэриленде
2:51   29 Июня 2018
Весь мир

Белый дом прокомментировал атаку на журналистов в Мэриленде

Белый дом прокомментировал атаку на журналистов в Мэриленде

Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс осудила стрельбу в здании газеты Capital Gazette в Аннаполисе.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в столице штата Мэриленд погибли пять человек, еще трое получили ранения. Стрелок задержан и дает показания.

Сандерс написала в Twitter, что твердо осуждает преступное и бессмысленное насилие в Аннаполисе. По ее словам, нападение на ни в чем неповинных журналистов равносильно нападению на каждого гражданина США.

«Молимся о жертвах, их друзьях и семьях», - отметила Сандерс.

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Автор: Олег Королев
#сша #стрельба #мэриленд
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