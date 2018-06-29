В Минобороны РФ рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Возле российских границ за неделю зафиксированы полеты 20 разведывательных аппаратов, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Для недопуска нарушения границы истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны поднимались в воздух на перехват пять раз. Нарушения воздушного пространства РФ допущено не было.

Также российские военные провели инспекцию в США в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В свою очередь американские специалисты провели инспекцию в России в рамках договора о СНВ.

В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российские инспекции прошли в Турции и Болгарии.