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Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

 ​​​​​​​Бельгия и Англия вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018

​​​​​​​Бельгия и Англия вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

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2:15   29 Июня 2018
Россия

Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

Главный тренер национальной футбольной команды Бельгии Роберто Мартинес заявил, что организованный Россией чемпионат мира по футболу сильно его впечатлил.

Слова Мартинеса в ночь на пятницу приводит РИА Новости.

«Я знаю логистику, и о чемпионатах мира я знаю многое. Я думаю, что это лучший чемпионат мира из тех, где я был», - заявил тренер бельгийской команды.

При этом Мартинес отметил, что в рамках мирового первенства по футболу у всех его участников – и у футболистов, и у болельщиков складывается о России и о россиянах «очень хорошее впечатление». 

Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

Напомним: Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня 2018 года и продлиться до 15 июля. Матчи мундиаля проходят в 11 российских городах на 12 стадионах. Ранее в четверг сборная Бельгии по итогам заключительного матча группового этапа заняла первое место в группе G, и набрав девять очков вышла в плей-офф турнира.

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Автор: Александр Люблинский
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