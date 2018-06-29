Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

Главный тренер национальной футбольной команды Бельгии Роберто Мартинес заявил, что организованный Россией чемпионат мира по футболу сильно его впечатлил.

Слова Мартинеса в ночь на пятницу приводит РИА Новости.

«Я знаю логистику, и о чемпионатах мира я знаю многое. Я думаю, что это лучший чемпионат мира из тех, где я был», - заявил тренер бельгийской команды.

При этом Мартинес отметил, что в рамках мирового первенства по футболу у всех его участников – и у футболистов, и у болельщиков складывается о России и о россиянах «очень хорошее впечатление».

Напомним: Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня 2018 года и продлиться до 15 июля. Матчи мундиаля проходят в 11 российских городах на 12 стадионах. Ранее в четверг сборная Бельгии по итогам заключительного матча группового этапа заняла первое место в группе G, и набрав девять очков вышла в плей-офф турнира.