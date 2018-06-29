Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам
Подозреваемый в стрельбе в штате Мэриленд намерено повредил пальцы, чтобы затруднить идентификацию по отпечаткам, сообщает телеканал CBS.
При стрельбе в здании газеты Capital Gazette в Аннаполисе погибли пять человек и еще трое получили ранения.
Предполагаемый стрелок - молодой белый мужчина, вооруженный «длинным ружьем». Подозреваемого задержали, он отказывается отвечать на вопросы полицейских.
По данным CBS, в рюкзаке у него были обнаружены муляжи гранат, дымовые шашки и светошумовые устройства.