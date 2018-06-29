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Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

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2:01   29 Июня 2018
Весь мир

Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

Подозреваемый в стрельбе в штате Мэриленд намерено повредил пальцы, чтобы затруднить идентификацию по отпечаткам, сообщает телеканал CBS.

При стрельбе в здании газеты Capital Gazette в Аннаполисе погибли пять человек и еще трое получили ранения.

Предполагаемый стрелок - молодой белый мужчина, вооруженный «длинным ружьем». Подозреваемого задержали, он отказывается отвечать на вопросы полицейских.

По данным CBS, в рюкзаке у него были обнаружены муляжи гранат, дымовые шашки и светошумовые устройства.

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Автор: Олег Королев
#сша #стрельба #capital gazette
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