СМИ: На юге Сирии вступило в силу 12-часовое перемирие

Сирийские правительственные войска и вооруженные группировки в южных районах страны в полночь пятницы прекратили огонь на 12 часов.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, отмечая, что перемирие наступило ровно в 0.00 часов по местному времени, которое совпадает с московским. Ожидается, что режим прекращения огня продлиться до полудня пятницы 29 июня.

При этом отмечается, что командование сирийскими Вооруженными силами к настоящему моменту данную информацию никак не прокомментировало.

Напомним: с 18 июня сирийская армия проводит операцию по восстановлению контроля в южной провинции Дераа, которая граничит с Иорданией. В рамках операции правительственные войска намерены очистить территорию провинции от боевиков запрещенной в России и в ряде других государств террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Помимо террористов бои с правительственными войсками в данном регионе ведут силы непримиримой вооруженной оппозиции.