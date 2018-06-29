В Конгресс США внесли законопроект о принятии в состав Пуэрто-Рико

Американский конгресс рассмотрит законопроект о принятии Пуэрто-Рико в США в качестве 51-го штата.

Документ внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон, а также 37 конгрессменами.

Гонсалес в Twitter заявила, что гордится тем, что будет одной из тек, кто открыл путь к деколонизации острова.

Год назад в Пуэрто-Рико прошел референдум о статусе Пуэрто-Рико. Большая часть жителей островного государства высказалось за то, чтобы оно стало 51-м американским штатом.

На данный момент Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории США.