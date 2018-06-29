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Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

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Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

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Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

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1:42   29 Июня 2018
Весь мир

В Конгресс США внесли законопроект о принятии в состав Пуэрто-Рико

В Конгресс США внесли законопроект о принятии в состав Пуэрто-Рико

Американский конгресс рассмотрит законопроект о принятии Пуэрто-Рико в США в качестве 51-го штата.

Документ внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон, а также 37 конгрессменами.

Гонсалес в Twitter заявила, что гордится тем, что будет одной из тек, кто открыл путь к деколонизации острова.

Год назад в Пуэрто-Рико прошел референдум о статусе Пуэрто-Рико. Большая часть жителей островного государства высказалось за то, чтобы оно стало 51-м американским штатом.

На данный момент Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории США.

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Автор: Олег Королев
#сша #пуэрто-рико #конгресс сша
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