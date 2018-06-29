Почти 600 протестующих задержали в зданиях Капитолия в США

Полиция Капитолия – специального подразделения, отвечающего за безопасность Конгресса США – сообщает о том, что в одном из административных зданий сената в четверг были задержаны 575 участников незаконных протестов.

Как сообщается, все они выступали против иммиграционной политики, продвигаемой нынешним главой государства Дональдом Трампом.

«Примерно 575 человек обвиняются в незаконном протесте», - сообщает полиция, отмечая, что всех задержанных в настоящее время опрашивают, после чего они будут оштрафованы и выпущены.

При этом на сайте полиции Капитолия приводится адрес, по которому могут обратиться те, кто желает заплатить штраф за задержанных участников протестов.

Напомним: в апреле текущего года администрация президента США приняла на вооружение политику «нулевой терпимости» в отношении лиц, попавших на американскую территорию путем нелегального пересечения границы.