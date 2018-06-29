Полиция взяла под охрану редакции СМИ в НЬю-Йорке

В Нью-Йорке под охрану взяты редакции СМИ после атаки на офис газеты в Мэриленде, сообщает заместитель шефа полиции по борьбе с терроризмом Джон Миллер.

По его словам, полиция Нью-Йорка отслеживает сообщения о стрелявшем в издании Capital Gazette в Аннаполисе. К зданиям СМИ и территории вокруг них направлены контртеррористические подразделения.

Миллер сообщил, что информации о конкретной угрозе не поступало. Контртеррористические подразделения приведены в готовность в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будут установлены мотивы стрелка.

По последней информации, при стрельбе в Capital Gazette погибли пять человек. Устроивший стрельбу мужчина задержан.