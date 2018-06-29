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Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

 ​​​​​​​Бельгия и Англия вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018

​​​​​​​Бельгия и Англия вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения
Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

 СМИ: На юге Сирии вступило в силу 12-часовое перемирие

СМИ: На юге Сирии вступило в силу 12-часовое перемирие
1:19   29 Июня 2018
Весь мир

Полиция взяла под охрану редакции СМИ в НЬю-Йорке

Полиция взяла под охрану редакции СМИ в НЬю-Йорке

В Нью-Йорке под охрану взяты редакции СМИ после атаки на офис газеты в Мэриленде, сообщает заместитель шефа полиции по борьбе с терроризмом Джон Миллер.

По его словам, полиция Нью-Йорка отслеживает сообщения о стрелявшем в издании Capital Gazette в Аннаполисе. К зданиям СМИ и территории вокруг них направлены контртеррористические подразделения.

Миллер сообщил, что информации о конкретной угрозе не поступало. Контртеррористические подразделения приведены в готовность в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будут установлены мотивы стрелка.

По последней информации, при стрельбе в  Capital Gazette погибли пять человек. Устроивший стрельбу мужчина задержан.

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Автор: Олег Королев
#нью-йорк #стрельба #capital gazette
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