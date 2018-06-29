​​​​​​​Трамп выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в редакции газеты в США

Американского президента Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в редакции издания Capital Gazette в Городе Аннаполисе в штате Мэриленд.

Свою реакцию на это сообщение глава Белого дома, по своему обыкновению, изложил в сети микроблогов Twitter, написав там:

«Перед вылетом из Висконсина меня проинформировали о стрельбе в редакции Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Мои мысли и молитвы с жертвами и их близкими».

Также Трамп поблагодарил сотрудников полиции и экстренных служб, первыми прибывших на место происшествия и работающих там в настоящее время.

Напомним: ранее в четверг СМИ сообщили о стрельбе в офисе издания Capital Gazette. Отмечалось, что жертвами стрельбы стали пять человек, еще несколько сотрудников газеты получили ранения. Стрелок задержан сотрудниками полиции.

По факту происшествия начато расследование. Полицейские обыскивают здание и проводят опрос очевидцев.