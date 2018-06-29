Мы в соц.сетях:
Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

 ​​​​​​​Бельгия и Англия вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018

​​​​​​​Бельгия и Англия вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения
Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

 СМИ: На юге Сирии вступило в силу 12-часовое перемирие

СМИ: На юге Сирии вступило в силу 12-часовое перемирие
Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

Тренер бельгийской сборной назвал ЧМ-2018 лучшим их тех, на которых он был

 ​​​​​​​Бельгия и Англия вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018

​​​​​​​Бельгия и Англия вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения
Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

 СМИ: На юге Сирии вступило в силу 12-часовое перемирие

СМИ: На юге Сирии вступило в силу 12-часовое перемирие
1:23   29 Июня 2018
Весь мир

​​​​​​​Трамп выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в редакции газеты в США

​​​​​​​Трамп выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в редакции газеты в США

Американского президента Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в редакции издания Capital Gazette в Городе Аннаполисе в штате Мэриленд.

Свою реакцию на это сообщение глава Белого дома, по своему обыкновению, изложил в сети микроблогов Twitter, написав там:

«Перед вылетом из Висконсина меня проинформировали о стрельбе в редакции Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Мои мысли и молитвы с жертвами и их близкими».

Также Трамп поблагодарил сотрудников полиции и экстренных служб, первыми прибывших на место происшествия и работающих там в настоящее время.

Напомним: ранее в четверг СМИ сообщили о стрельбе в офисе издания Capital Gazette. Отмечалось, что жертвами стрельбы стали пять человек, еще несколько сотрудников газеты получили ранения. Стрелок задержан сотрудниками полиции.

По факту происшествия начато расследование. Полицейские обыскивают здание и проводят опрос очевидцев.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #жертвы #происшествия #расследование #чп #трамп #пострадавшие #благодарность #общество #весь мир #мэриленд #соболезнование #аннаполис #capital gazette #стрельба в редакции
Самое читаемое
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

 Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

 Путин одобрил закон о противодействии хищению средств с банковских карт

Путин одобрил закон о противодействии хищению средств с банковских карт