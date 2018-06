​​​​​​​Трамп выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в редакции газеты в США

Американского президента Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в редакции издания Capital Gazette в Городе Аннаполисе в штате Мэриленд.

Свою реакцию на это сообщение глава Белого дома, по своему обыкновению, изложил в сети микроблогов Twitter, написав там:

Также Трамп поблагодарил сотрудников полиции и экстренных служб, первыми прибывших на место происшествия и работающих там в настоящее время.

Напомним: ранее в четверг СМИ сообщили о стрельбе в офисе издания Capital Gazette. Отмечалось, что жертвами стрельбы стали пять человек, еще несколько сотрудников газеты получили ранения. Стрелок задержан сотрудниками полиции.

По факту происшествия начато расследование. Полицейские обыскивают здание и проводят опрос очевидцев.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.