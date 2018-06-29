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1:04   29 Июня 2018
Весь мир

Трамп ждет, что его встреча с Путиным укрепит международную безопасность

Трамп ждет, что его встреча с Путиным укрепит международную безопасность

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает на то, что его переговоры с российским лидером Дональдом Трампом послужит снижению напряженности между РФ и США, и приведет к конструктивному сотрудничеству Москвы и Вашингтона.

Об этом в четверг сообщает агентство ТАСС, приводя слова представителя Госдепартамента США, которая прокомментировала сообщения о том, что двусторонний российско-американский саммит на высшем уровне пройдет 16 июля в Хельсинки.

«Президент надеется, что встреча (с президентом РФ Владимиром Путиным) может помочь снизить напряженность и привести к конструктивному взаимодействию, которое укрепит мир и безопасность во всем мире», - заявила представитель Госдепа.

Также она добавила, что Дональд Трамп добивался встречи с российским лидером в интересах американской национальной безопасности и для того, чтобы понять, Настроена ли Россия на достижение прогресса в отношениях с США.

Трамп ждет, что его встреча с Путиным укрепит международную безопасность

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Автор: Александр Люблинский
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