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 ​​​​​​​Бельгия и Англия вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018

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Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

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Стрелок в Мэриленде повредил пальцы, чтобы не быть опознанным по отпечаткам

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1:01   29 Июня 2018
Весь мир

РФ разочарована снижением уровня участия США во встрече ООН по антитеррору

РФ разочарована снижением уровня участия США во встрече ООН по антитеррору

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия разочарована решением США снизить уровень своего участия в конференции глав контртеррористических ведомств стран-членов всемирной организации.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон из-за решения ООН ограничить участие представителей неправительственных организаций в конференции понизит уровень своего присутствия.

Американский дипломат также заявила, что решение об ограничении НПО в секретариате ООН приняли под давлением РФ, Сирии, Венесуэлы, Ирана и Кубы.

Небензя отметил, что российская сторона крайне возмущена заявлением Хейли. Также российские дипломаты выразили сожаление о решении США понизить уровень участия в конференции, поскольку они нуждаются в данных мероприятиях не меньше, чем другие страны.

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Автор: Олег Королев
#оон #постпред рф #небензя
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