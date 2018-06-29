РФ разочарована снижением уровня участия США во встрече ООН по антитеррору

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия разочарована решением США снизить уровень своего участия в конференции глав контртеррористических ведомств стран-членов всемирной организации.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон из-за решения ООН ограничить участие представителей неправительственных организаций в конференции понизит уровень своего присутствия.

Американский дипломат также заявила, что решение об ограничении НПО в секретариате ООН приняли под давлением РФ, Сирии, Венесуэлы, Ирана и Кубы.

Небензя отметил, что российская сторона крайне возмущена заявлением Хейли. Также российские дипломаты выразили сожаление о решении США понизить уровень участия в конференции, поскольку они нуждаются в данных мероприятиях не меньше, чем другие страны.