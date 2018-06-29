Мальта не пустит в свои порты суда с мигрантами

Мальтийское правительство отказалось пускать в порты острова суда неправительственных организаций с мигрантами.

В порт Ла-Валетты в среду зашло судно Lifeline с более чем 230 мигрантами на борту. Мальта начала расследование в отношении экипажа, который отверг предупреждения властей Италии, требовавших, чтобы мигрантов подобрала ливийская береговая охрана.

В заявлении подчеркивается, что пока данные вопросы не прояснятся, Мальта не сможет позволить организациям, структура которых схожа с субъектом расследования, использовать мальтийские порты для своих операций.

Корабль Lifeline находился возле берегов острова на протяжении пяти дней после спасательной операции в Ливии, не имея возможности причалить, В среду судну разрешили войти в территориальные Мальты,