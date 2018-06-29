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 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

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0:46   29 Июня 2018
Весь мир

Число погибших при стрельбе в Capital Gazette в Мэриленде возросло до пяти

Число погибших при стрельбе в Capital Gazette в Мэриленде возросло до пяти

Представитель полиции американского города Аннаполиса в штате Мэриленд рассказал на брифинге, что жертвами стрельбы в редакции газеты Capital Gazette стали по последними данным пять человек, и еще несколько человек получили ранения.

В настоящее время полицейские продолжают обыскивать здание, где произошла стрельба, опасаясь, что там могут скрываться люди, причастные к стрельбе. При этом отмечается, что один стрелок задержан полицейскими. Его имя и мотивы пока не разглашаются

По факту стрельбы в редакции газеты начато расследование, в ходе которого будут установлены его причины и все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей, чтобы установить ясную картину инцидента.

 

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Автор: Александр Люблинский
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