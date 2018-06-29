МИД Кубы прокомментировал заявление Госдепа США об «акустических атаках»

Заявления Госдепа об «акустических атаках» является политически мотивированным, заявил глава департамента США министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

На своей страницы в Twitter он заявил, что внешнеполитическое ведомство США не пытается скрывать политический характер своих заявлений о якобы пострадавших сотрудниках посольства.

Кубинский дипломат отметил, что американские власти специально пользуются термином «атака», чтобы поддерживать существующую политическую повестку дня.

Де Коссио отметил, что Гавана помогает обезопасить всех иностранных дипломатов, в том числе американских, и оказывает Госдепу помощь в расследовании причин появления проблем со здоровьем у его сотрудников.

Ранее в Госдепартаменте США заявили об увеличении числа пострадавших от «акустических атак» на Кубе до 26.