Полиция Хельсинки начала подготовку саммита США - РФ

Полиция финской столицы заявила о начале работ по подготовке к организации российско-американского саммита, который пройдет в Хельсинки 16 июля.

Об этом полиция Хельсинки сообщает на своем официальном сайте, отметив, что меры безопасности в городе на время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут «отличными от обычного».

По словам заместителя начальника полиции Хельсинки Хейкки Копперойнена, особый подход к организации безопасности на встречах подобного уровня является нормальным.

Напомним: ранее в четверг Кремль и Белый дом подтвердили, что двусторонняя встреча российского и американского президентов, договоренность о которой была достигнута ранее в ходе телефонного разговора, пройдет в Хельсинки 16 июля.