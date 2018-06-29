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Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

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0:06   29 Июня 2018
Весь мир

Террористы из минометов обстреляли жилой квартал Алеппо

Террористы из минометов обстреляли жилой квартал Алеппо

В сирийском городе Алеппо минометному обстрелу со стороны террористов подвергся жилой район на улице Нил, в результате чего пострадали три женщины из числа мирных жителей.

Об этом в четверг вечером сообщает РИА Новости, приводя данные, полученные в городской больнице «Рази», куда доставили трех пострадавших женщин с осколочными ранениями.

«Две с легкими ранениями, одной оказали помощь и выписали. Третья женщина получила ранение в живот и была прооперирована, сейчас состояние стабильное», - сообщили медики.

Местный житель рассказал журналистам, что в числе пострадавших оказались его дочь и жена – мина разорвалась рядом с их домом в тот момент, когда семья собралась, чтобы вместе поужинать.

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Автор: Александр Люблинский
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