Полиция Мэриленда: В редакции Capital Gazette могло быть несколько стрелков

В редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполис в штате Мэриленд, где ранее в результате стрельбы погибли четыре человека, может находится не один, а несколько стрелков.

Об этом в четверг сообщает местная полиция, которая ранее заявила о том, что стрелявший задержан. В настоящее время сотрудники полиции обыскивают здание, опасаясь, что в нем могут скрываться другие вооруженные злоумышленники.

Напомним: ранее сообщалось, что в результате стрельбы в здании, где размещается редакция газеты Capital Gazette погибли как минимум четыре человека. При этом издание Baltimore Sun, которому принадлежит газета Capital Gazette, ссылаясь на собственных сотрудников, сообщает, что погибших больше чем четыре.

#Annapolis Enormous response to shooting near mall area. #wbal pic.twitter.com/coAJp2iuQj

#BREAKING: People leaving Capital Gazette newspaper in #Annapolis with hands up after reports of active shooter. https://t.co/obLlS3OVVz pic.twitter.com/aUrvuOB63K