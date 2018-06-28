Полиция Мэриленда: В редакции Capital Gazette могло быть несколько стрелков

В редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполис в штате Мэриленд, где ранее в результате стрельбы погибли четыре человека, может находится не один, а несколько стрелков.

Об этом в четверг сообщает местная полиция, которая ранее заявила о том, что стрелявший задержан. В настоящее время сотрудники полиции обыскивают здание, опасаясь, что в нем могут скрываться другие вооруженные злоумышленники.

«Подтверждаем ситуацию с активной стрельбой по адресу 888 Бестгейт-роуд в Аннаполисе. Здание эвакуировано. Офицеры продолжают обыскивать здание», - говорится в сообщении полиции, опубликованном в сети микроблогов Twitter.

Напомним: ранее сообщалось, что в результате стрельбы в здании, где размещается редакция газеты Capital Gazette погибли как минимум четыре человека. При этом издание Baltimore Sun, которому принадлежит газета Capital Gazette, ссылаясь на собственных сотрудников, сообщает, что погибших больше чем четыре.