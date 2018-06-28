Бельгия и Англия вышли в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2018
В Калининграде завершился матч завершающего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между национальными командами Бельгии и Англии.
Обе команды на предыдущих этапах ЧМ обеспечили себе выход из группы G и в четверг разыгрывали первое место в группе.
В итоге бельгийские футболисты одолели англичан со счетом 1:0 и вышли в плей-офф турнира с первого места, набрав в трех матчах девять очков.
Сборная Англии, соответственно, выходит из группы G со второго места, с шестью очками.