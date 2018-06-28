Сборная Туниса выиграла у Панамы, но обе команды вылетают с ЧМ-2018

Сборные Туниса и Панамы провели третий матч в рамках группового этапа проходящего в России Чемпионата мира по футболу и завершили свое участие в турнире.

Команда Туниса со счетом 2:1 обыграла панамских футболистов. В ходе игры, прошедшей на стадионе Саранска первый мяч на 33-й минуте забил защитник тунисской сборной Яссин Мерия, но это был гол в свои ворота. Позже голами в ворота панамской команды отметились Фахреддин Бен-Юссеф на 51-й минуте и Вахби Хазри на 66-й минуте игры. Таким образом матч закончился со счетом 2:1 в пользу Туниса.

Обе национальные сборные – Туниса и Панамы – лишились шанса на выход из группы G еще по итогам первых двух игр группового этапа, и по окончании группового этапа завершили свое участие в мировом первенстве.