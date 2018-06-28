При пожаре на нефтяном танкере в Нигерии погибли более десяти человек

В нигерийском порту Лагос в настоящее время горит нефтяной танкер. Жертвами пожара стали уже как минимум десять человек.

Об этом в четверг сообщает местное издание Vanguard, не поясняя, что стало причиной возникновения пожара на танкере.

Сообщается, что с горящего нефтяного танкера огонь перекинулся на набережную, в результате чего сгорели десятки автомобилей, в связи с чем число жертв пожара может возрасти.

Очевидцы и местные СМИ публикуют фотографии и видео пожара. Также сообщается, что над портом Лагос поднимается черный дым, видный издалека.