Четыре человека пострадали в Чечне при возгорании резервуаров с топливом

В результате мощного пожара вблизи населенного пункта Шелковская в республике Чечня, когда огонь перекинулся с горящих подземных резервуаров с топливом на автосервис, пострадали четыре человека.

При этом источник в республиканских экстренных службах сообщил РИА Новости, что к настоящему моменту пожар на площади 800 квадратных метров ликвидирован. Также сообщается, что изначально воспламенились четыре поземных резервуара с топливом емкостью 200 кубометров, расположенные поблизости от деревни Шелковская в Чечне. Позже огонь перекинулся на здание автосервиса.

«Огнем уничтожено расположенное вблизи АЗС здание автосервиса, пострадали четверо его работников», - говорится в сообщении.

Медики, по данным источника, оценивают состояние пострадавших как тяжелое и средней тяжести. Напомним: ранее СМИ сообщали о взрыве на автозаправочной станции в Киевской области.