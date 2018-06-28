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23:05   28 Июня 2018
Россия

Четыре человека пострадали в Чечне при возгорании резервуаров с топливом

Четыре человека пострадали в Чечне при возгорании резервуаров с топливом

В результате мощного пожара вблизи населенного пункта Шелковская в республике Чечня, когда огонь перекинулся с горящих подземных резервуаров с топливом на автосервис, пострадали четыре человека.

При этом источник в республиканских экстренных службах сообщил РИА Новости, что к настоящему моменту пожар на площади 800 квадратных метров ликвидирован. Также сообщается, что изначально воспламенились четыре поземных резервуара с топливом емкостью 200 кубометров, расположенные поблизости от деревни Шелковская в Чечне. Позже огонь перекинулся на здание автосервиса.

«Огнем уничтожено расположенное вблизи АЗС здание автосервиса, пострадали четверо его работников», - говорится в сообщении.

Медики, по данным источника, оценивают состояние пострадавших как тяжелое и средней тяжести. Напомним: ранее СМИ сообщали о взрыве на автозаправочной станции в Киевской области. 

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Автор: Александр Люблинский
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