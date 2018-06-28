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​​​​​​​Четыре человека погибли в Мэриленде в результате стрельбы в редакции газеты

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Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

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​​​​​​​Четыре человека погибли в Мэриленде в результате стрельбы в редакции газеты

​​​​​​​Четыре человека погибли в Мэриленде в результате стрельбы в редакции газеты

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22:50   28 Июня 2018
Весь мир

​​​​​​​Четыре человека погибли в Мэриленде в результате стрельбы в редакции газеты

​​​​​​​Четыре человека погибли в Мэриленде в результате стрельбы в редакции газеты

В американском городе Аннаполис в четверг в редакции местного издания Capital Gazette, произошла стрельба, жертвами которой стали как минимум четыре человека.

Об этом сообщают американские СМИ и полиция города. 

В частности, по данным шерифа округа Анн-Арандел, в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette погибли четыре человека. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелка.

К настоящему моменту информации о личности стрелка и о его мотивах не приводится. Подробности произошедшего уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
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