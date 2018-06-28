​​​​​​​Четыре человека погибли в Мэриленде в результате стрельбы в редакции газеты

В американском городе Аннаполис в четверг в редакции местного издания Capital Gazette, произошла стрельба, жертвами которой стали как минимум четыре человека.

Об этом сообщают американские СМИ и полиция города.

В частности, по данным шерифа округа Анн-Арандел, в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette погибли четыре человека. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелка.

К настоящему моменту информации о личности стрелка и о его мотивах не приводится. Подробности произошедшего уточняются.