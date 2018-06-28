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 Представитель ЕС: Одна из стран отказалась поддержать итоговое заявление саммита

Представитель ЕС: Одна из стран отказалась поддержать итоговое заявление саммита
22:39   28 Июня 2018
Весь мир

Представитель ЕС: Одна из стран отказалась поддержать итоговое заявление саммита

Представитель ЕС: Одна из стран отказалась поддержать итоговое заявление саммита

Одна из стран-членов Европейского союза отказалась поддержать итоговое заявление прошедшего в Брюсселе саммита.

Об этом в четверг вечером заявил представитель главы Европейского совета Дональда Туска. Краткое коммюнике представителя Туска опубликовано на сайте Европейского совета.

«Один член ЕС отказался утверждать все итоговое заявление саммита в полном объеме, поэтому пока никакие итоговые документы не приняты», - говорится в документе.

При этом не уточняется, какая именно европейская страна устроила демарш.

Напомним: ранее в СМИ сообщалось, что Италия заблокировала принятие итогового документа саммита Евросоюза, объяснив свой поступок не решенным миграционным вопросом.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #туск #весь мир #европейский союз #саммит ес #итоговый документ #глава евросовета #одна из стран ес
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