Представитель ЕС: Одна из стран отказалась поддержать итоговое заявление саммита

Одна из стран-членов Европейского союза отказалась поддержать итоговое заявление прошедшего в Брюсселе саммита.

Об этом в четверг вечером заявил представитель главы Европейского совета Дональда Туска. Краткое коммюнике представителя Туска опубликовано на сайте Европейского совета.

«Один член ЕС отказался утверждать все итоговое заявление саммита в полном объеме, поэтому пока никакие итоговые документы не приняты», - говорится в документе.

При этом не уточняется, какая именно европейская страна устроила демарш.

Напомним: ранее в СМИ сообщалось, что Италия заблокировала принятие итогового документа саммита Евросоюза, объяснив свой поступок не решенным миграционным вопросом.