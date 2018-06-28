Представитель ЕС: Одна из стран отказалась поддержать итоговое заявление саммита
Одна из стран-членов Европейского союза отказалась поддержать итоговое заявление прошедшего в Брюсселе саммита.
Об этом в четверг вечером заявил представитель главы Европейского совета Дональда Туска. Краткое коммюнике представителя Туска опубликовано на сайте Европейского совета.
«Один член ЕС отказался утверждать все итоговое заявление саммита в полном объеме, поэтому пока никакие итоговые документы не приняты», - говорится в документе.
При этом не уточняется, какая именно европейская страна устроила демарш.
Напомним: ранее в СМИ сообщалось, что Италия заблокировала принятие итогового документа саммита Евросоюза, объяснив свой поступок не решенным миграционным вопросом.