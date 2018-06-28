Трамп: Было бы замечательно поладить с Путиным

Американский президент Дональд Трамп, говоря о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что было бы «замечательно» с ним поладить.

Об этом Трамп заявил в четверг, выступая перед журналистами президентского пула. В частности, он отметил, что американская сторона ждет встречи, которая назначена на 16 июня и пройдет в Хельсинки.

«Если мы все cможем поладить, это было бы замечательно. Миру нужно начать ладить друг с другом», - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним: ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным собирается обсудить вопросы взаимоотношений наших стран, а также Сирию и Украину.