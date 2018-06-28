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 Медведев назначил экс-главу департамента Минсельхоза заместителем министра

Медведев назначил экс-главу департамента Минсельхоза заместителем министра
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22:04   28 Июня 2018
Россия

Медведев назначил экс-главу департамента Минсельхоза заместителем министра

Медведев назначил экс-главу департамента Минсельхоза заместителем министра

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал в четверг распоряжение назначить на пост заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову.

Об этом говорится в документе, который размещен на сайте правительства России.

Там же сообщается, что новый замминистра в период с 2000 по 2009 год возглавляла в Минсельхозе департамент бухгалтерского у чета и отчетности, а также департамент финансов и бухучета ведомства.

«Назначить Фастову Елену Владимировну заместителем министра сельского хозяйства РФ», - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Автор: Александр Люблинский
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