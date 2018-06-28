Рогозин: Необходимо не допустить выведение Соединенными Штатами оружия в космос 

Россия следит за тем, чтобы США не «перешли красную черту» в развитии отечественных военно-космических сил и не положили начало милитаризации космоса.

Об этом в четверг вечером заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, решение, оглашенное ранее американским президентом Дональдом Трампом, касалось создания воздушно-космических сил США.

«У нас тоже есть ВКС. Вопрос только в том, что нужно препятствовать выведению в космос оружия», - подчеркнул глава «Роскосмоса, отметив, что двойное назначение всех космических аппаратов ни для кого не секрет.

При этом Рогозин отметил, что Россия следит, чтобы американская сторона на перешла красную черту, и не начала реальную милитаризацию космоса, то есть выведение на орбиту оружия. Также он подчеркнул, что уже сейчас баллистические ракеты являются оружием, выходящим в космос и оттуда выходящим на цель, это уже опасно, но хранение в космосе оружия является совершенно недопустимым.