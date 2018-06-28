Французский регулятор вынес телеканалу RT France предупреждение из-за сюжета о Сирии

​​​​​Высший совет Франции по аудиовизуальным средствам (CSA) вынес сделал предупреждение телеканалу RT France в связи с «отсутствием честности, точности информации и разнообразия точек зрения» в сюжете, посвященном событиям в Сирии.

Об этом регулятор сообщает в четверг в опубликованном на своем сайте пресс-релизе.

В частности, в документе говорится, что 28 июня прошло пленарное заседание Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции, на котором было принято решение вынести телеканалу RT France предупреждение из-за сюжета о ситуации в Сирии, который был показан 13 апреля 2018 года в 11 утра.

Отмечается, что решение о том, что вышеупомянутый сюжет телеканала был не точен и не представлял разных точек зрения, регулятор принял после проведенного расследования.

«В сюжете телеканала под названием «Имитация атак» оспаривалась реальность совершения атак с применением химического оружия в пригороде Дамаска Восточной Гуте и утверждалось, что группировка «Джейш аль-Ислам» намеренно инсценировала эффекты воздействия химоружия на население», - говорится в решении регулятора.

При этом приводится мнение Совета о том, что устный перевод слов местного жителя, выступавшего как свидетель, не соответствует его действительному заявлению. Кроме того, в решении Совета говорится, что в переводе другого заявления свидетеля звучит название группировки «Джейш аль-Ислам», в то время как местный житель никого конкретно организатором химатаки не называл.

Также, по мнению экспертов, трактовка событий телеканалом отличается необъективным анализом, так как в сюжете не приводится иных точек зрения на ситуацию.