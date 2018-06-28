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21:20   28 Июня 2018
Россия

Трамп похвалил российских организаторов мундиаля

Трамп похвалил российских организаторов мундиаля

Россия проделала «фантастическую работу» при организации чемпионата мира по футболу. Так считает президент США Дональд Трамп. Его слова опубликованы на официальном сайте Белого дома.

Трамп также назвал мундиаль «захватывающим зрелищем». Американский лидер сожалеет, что ему не хватает свободного времени для того, чтобы более пристально следить за чемпионатом.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. 28 июня пройдут финальные матчи группового этапа: Япония — Польша, Англия — Бельгия, Панама — Тунис, Сенегал — Колумбия.

В 1/8 финала уже вышли команды из России, Аргентины, Бразилии, Дании, Испании, Мексики, Португалии, Уругвая, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Хорватии. Действующий чемпион мира — Германия не смогла выйти из группового этапа. В решающем матче она проиграла Южной Кореи со счетом 0:2.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #трамп #чм #чм2018
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