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Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

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21:03   28 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Вооруженные силы Украины пытались дважды атаковать Горловку. Об этом сообщили в оперативном командовании Донецкой Народной Республики.

По словам представителя ведомства, обе попытки не увенчались успехом. Военнослужащие ДНР успешно отбили атаки. Противник понес существенные потери: трое убиты, еще трое ранены. После инцидента ВСУ сбежали с поля боя.

После первой неудачной атаки украинские военные открыли огонь артиллерийскими снарядами по западной части Горловки, чтобы забросить в город диверсантов. Однако эта спецоперация также провалилась. Диверсантов поймали в огневую ловушку, рассказали в командовании республики.

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Автор: Надежда Егорова
#донбасс #всу #днр
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