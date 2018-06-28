Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Вооруженные силы Украины пытались дважды атаковать Горловку. Об этом сообщили в оперативном командовании Донецкой Народной Республики.

По словам представителя ведомства, обе попытки не увенчались успехом. Военнослужащие ДНР успешно отбили атаки. Противник понес существенные потери: трое убиты, еще трое ранены. После инцидента ВСУ сбежали с поля боя.

После первой неудачной атаки украинские военные открыли огонь артиллерийскими снарядами по западной части Горловки, чтобы забросить в город диверсантов. Однако эта спецоперация также провалилась. Диверсантов поймали в огневую ловушку, рассказали в командовании республики.