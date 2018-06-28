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21:02   28 Июня 2018
Россия

Определились все 16 участников 1/8 финала ЧМ-2018

Определились все 16 участников 1/8 финала ЧМ-2018

После завершения матчей группового этапа Чемпионата мира по футболу в группе Н стали известны все 16 участников плей-офф.

Последними командами, вышедшими из группы, стали сборная Колумбии, которая в четверг обыграла Сенегал со счетом 1:0, и сборная Японии, которая со счетом 0:1 проиграла Польше, но вышла в 1/8 финала со второго места в группе Н.

Таким образом определились пары, которые продолжат борьбу за звание чемпиона мира по футболу: 30 июня в Казани на поле встретятся команды Франции и Аргентины, а в Сочи – команды Уругвая и Португалии. 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве сыграют сборные Испании и России, а в Нижнем Новгороде 0- команды Хорватии и Дании.

2 июля в Самаре пройдет матч 1/8 финала между командами Бразилии и Мексики, а в Ростове-на-Дону команда Бельгии сразится либо со сборной или Англии или Японии. 3 июля в Санкт-Петербурге сыграют команды Швеции и Швейцарии, а в Москве на стадионе «Спартак» команда Колумбии встретиться либо с Бельгией, либо с Англией.

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Автор: Александр Люблинский
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