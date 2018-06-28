Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

Бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Тбилисский суд признал его виновным в избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили.

В январе скандально известный политик получил три года колонии за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка».

Саакашвили лишили права работы на государственной службе и органах местного самоупраления на два года и три месяца.

По версии следствия, Гелашвили и его товарищей избили сотрудники Специального оперативного департамента спецназа МВД Грузии. Приказ отдал Саакашвили. Причиной нападения послужила месть за критику экс-президента Грузии в СМИ.

Суд вынес приговор на основании свидетельских показаний, видеозаписей и информации, предоставленной телефонными операторами.

Сейчас Михаил Николаевич находится в Нидерландах. В Грузию он обещал вернуться около месяца назад.