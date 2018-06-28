При взрыве газа в жилом доме в Калмыкии пострадали два человека

В поселке Малые Дербеты в Калмыкии в четверг вечером произошел взрыв бытового газа в жилом доме, в результате чего пострадали два человека, в том числе 15-летняя девочка-подросток.

Об этом, ссылаясь на временно исполняющего обязанности руководителя Малодербетовского района Саранга Лиджиева, сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что взрыв бытового газа произошел в двухэтажном 16-квартирном жилом доме. У 15-летней девочки медики констатировали отравление угарным газом, в настоящее время она находится под наблюдением врачей. Еще один пострадавший – собственник квартиры, где произошел хлопок – получил ожоги 40% тела. По словам медиков, состояние мужчины не вызывает у врачей серьезных опасений.

Причины взрыва газа в жилом доме устанавливаются.