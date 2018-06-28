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 Лавров и представитель ЕС обсудили нормализацию отношений

Лавров и представитель ЕС обсудили нормализацию отношений
20:24   28 Июня 2018
Весь мир

Лавров и представитель ЕС обсудили нормализацию отношений

Лавров и представитель ЕС обсудили нормализацию отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в четверг с главой представительства Евросоюза в России Маркусом Эдерером и обсудил с ним нормализацию российско-европейских отношений.

Об этом в четверг вечером сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы проведен обзор текущего состояния проблемных вопросов и путей нормализации отношений Россия-ЕС» - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российская сторона в ходе переговоров подняла вопрос восстановления секторальных диалогов, которые были приостановлены ранее по инициативе Евросоюза, а также отметила важность дальнейших интенсивных внешнеполитических консультаций в формате Россия – Евросоюз по актуальным для обеих сторон темам.

Обсуждая международную проблематику, глава МИД РФ и представитель ЕС в Москве подняли также темы мирного урегулирования на Украине и в Сирии.

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Автор: Александр Люблинский
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