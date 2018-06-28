Минфин хочет повысить налог на интернет-покупки

Министерство финансов хочет обложить налогом зарубежные посылки из интернет-магазинов стоимостью 500 евро и весом более 31 килограмма с 1 июля 2018 года. К 2019 году порог беспошлинной торговли снизится до 100 евро при том же весе.

Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления ведомства. Документ находится на стадии обсуждения, однако его могут согласовать до 1 июля текущего года.

Минфин обсуждает пошлины на посылки из-за рубежа с начала июня. Представители ведомства неоднократно подчеркивали, что порог не следует снижать слишком резко: это может ударить по потребителям.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов ранее сообщал, что обсуждение нового налога отложат до 2020 года.

Сейчас в России пошлины не распространяются на посылки на сумму до тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес превышают данные показатели, груз облагается налогом в 30%.

Ранее Федеральная таможенная служба обратилась в Минфин с предложением обложить пошлиной любой товар, приобретенный в зарубежном интернет-магазине. В свою очередь, Минфин предложил понизить беспошлинный порог до пятисот евро с первого июля 2018 года, однако правительство идею не поддержало.