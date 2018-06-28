Мы в соц.сетях:
Трамп похвалил российских организаторов мундиаля

Трамп похвалил российских организаторов мундиаля

 Определились все 16 участников 1/8 финала ЧМ-2018

Определились все 16 участников 1/8 финала ЧМ-2018
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения
Боевики в провинции Даръа продолжают сдавать оружие и присоединяться к САА

Боевики в провинции Даръа продолжают сдавать оружие и присоединяться к САА

 Лавров и представитель ЕС обсудили нормализацию отношений

Лавров и представитель ЕС обсудили нормализацию отношений
Трамп похвалил российских организаторов мундиаля

Трамп похвалил российских организаторов мундиаля

 Определились все 16 участников 1/8 финала ЧМ-2018

Определились все 16 участников 1/8 финала ЧМ-2018
Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

Ополченцы ДНР отразили две атаки ВСУ в районе Горловки

 Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения

Грузинский суд приговорил Саакашвили к шести годам тюремного заключения
Боевики в провинции Даръа продолжают сдавать оружие и присоединяться к САА

Боевики в провинции Даръа продолжают сдавать оружие и присоединяться к САА

 Лавров и представитель ЕС обсудили нормализацию отношений

Лавров и представитель ЕС обсудили нормализацию отношений
20:23   28 Июня 2018
Россия

Минфин хочет повысить налог на интернет-покупки

Минфин хочет повысить налог на интернет-покупки

Министерство финансов хочет обложить налогом зарубежные посылки из интернет-магазинов стоимостью 500 евро и весом более 31 килограмма с 1 июля 2018 года. К 2019 году порог беспошлинной торговли снизится до 100 евро при том же весе.

Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления ведомства. Документ находится на стадии обсуждения, однако его могут согласовать до 1 июля текущего года.

Минфин обсуждает пошлины на посылки из-за рубежа с начала июня. Представители ведомства неоднократно подчеркивали, что порог не следует снижать слишком резко: это может ударить по потребителям. 

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов ранее сообщал, что обсуждение нового налога отложат до 2020 года.

Сейчас в России пошлины не распространяются на посылки на сумму до тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес превышают данные показатели, груз облагается налогом в 30%.

Ранее Федеральная таможенная служба обратилась в Минфин с предложением обложить пошлиной любой товар, приобретенный в зарубежном интернет-магазине. В свою очередь, Минфин предложил понизить беспошлинный порог до пятисот евро с первого июля 2018 года, однако правительство идею не поддержало.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#россия #минфин #пошлины
Самое читаемое
Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

Украина подсела на нефтегазовую иглу. И она соизмерима с российской

 В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

В Верховной раде рассказали, как Россию заставить уважать Украину

 Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

Джигурда заявил, что сдержал слово и собрал миллион подписей москвичей

 Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Глава МЭР предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания