Боевики в провинции Даръа продолжают сдавать оружие и присоединяться к САА

На фоне успешных действий подразделений Сирийской арабской армии все больше боевиков складывают оружие и просят о возможности вернуться к мирной жизни.

Сирийские власти работают над урегулированием статуса беженцев и других лиц, находившихся на ранее оккупированных террористами территориях. Как сообщает SANA, на северо-востоке провинции Даръа нормализацию статуса прошло уже порядка тысячи человек, среди них и боевики.

При этом боевики не просто сдают оружие, часть из них переходит в ряды САА для борьбы против террористов.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов считает успешной проводимую сирийским руководством политику в южных районах САР. Как пишет ФАН, эксперт отметил, что сирийское правительство создало специальное ведомство, занимающееся включением в мирную жизнь бывших боевиков.

Долгов подчеркнул, что тенденция возникла благодаря успехам сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими группировками «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в пригородах Дамаска. По словам эксперта, к подобным мерам прибегали и в других странах - например, в Алжире, где сложивших оружие боевиков амнистировали.

Однако некоторые силы противодействуют такому ходу дел, заявил Долгов. Крупные группировки начинают противостоять тем, кто собрался сложить оружие. В этом процессе не заинтересованы и те, кто не хочет урегулирования сирийского конфликта - международная коалиция во главе с США, а также монархии Персидского залива, «Джебхат ан-Нусра» и близкие ей формирования.