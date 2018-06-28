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20:08   28 Июня 2018
Россия

Сборная Японии проиграла Польше, но прорвалась в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Японии проиграла Польше, но прорвалась в плей-офф ЧМ-2018

В Волгограде сборные Японии и Польши встретились в заключительном туре группового этапа проходящего в России чемпионата мира по футболу.

Японская команда уступила полякам со счетом 0:1. Единственный мяч в ходе игры был забит на 59-й минуте Яном Беднареком. Но это не помешает японским футболистам продолжить борьбу за звание чемпионов мира.

Победа польской команды была утешительной, так как поляки утратили шансы на выход из группы Н еще после второго тура группового этапа. Польша с тремя очками заняла четвертое место в группе и завершила свое участие в турнире. 

Япония же, несмотря на проигрыш, заняла в группе Н второе место, обойдя сборную Сенегала, у которой также четыре очка, по дополнительным параметрам и вышла в плей-офф.

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Автор: Александр Люблинский
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