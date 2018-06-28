Сборная Колумбии выиграла у Сенегала и вышла в плей-офф ЧМ-2018

В Самаре завершился третий матч группового этапа между командами группы Н Колумбии и Сенегала.

Встреча завершилась победой национальной команды Колумбии со счетом 1:0. Единственный матч в ворота сенегальцев на 74-й минуте игры забил колумбиец Йерри Мина.

Таким образом, сборная Колумбии заняла первое место в группе Н и с шестью очками выходит в плей-офф турнира.

Сенегальская сборная, набравшая в групповом этапе четыре очка, тем не менее по дополнительным показателям (по количеству полученных игроками желтых карточек) уступила сборной Японии и, заняв в группе третье место, завершила свое участие в чемпионате мира.