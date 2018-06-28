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19:53   28 Июня 2018
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» оспорит в шведском суде приостановку решения по делу «Газпрома»

«Нафтогаз» оспорит в шведском суде приостановку решения по делу «Газпрома»

Об этом проинформировал глава украинской компании Андрей Коболев.

На своей странице в Facebook он написал, что сегодня «Нафтогаз» не смог предоставить свои контраргументы по этому делу, поэтому намерен подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов. Украинская государственная компания надеется на пересмотр последнего решения, подчеркнул Коболев.

Также генеральный директор «Нафтогаза» добавил, что компания будет добиваться ареста активов российской компании в иностранных юрисдикциях.

Он подчеркнул, что текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций, поэтому Украина будет продолжать взыскать задолженность с «Газпрома».

Ранее «Нафтогаз Украины» подал представление в шведский суд, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в отношении «Газпрома». Однако доводы «Нафтогаза» признали несостоятельными.

«Нафтогаз» оспорит в шведском суде приостановку решения по делу «Газпрома»

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Автор: Ольга Шпакова
#суд #украина #швеция #нафтогаз украины #гезпром
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