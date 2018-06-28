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Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

 Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали

Билеты в Хельсинки на день встречи Путина и Трампа резко подорожали
19:32   28 Июня 2018
Весь мир

Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

Бывший глава СССР Михаил Горбачев прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая назначена на 16 июля в Хельсинки.

Заявление 87-летнего политика в четверг приводит РИА Новости.

«Я за то, чтобы это была основательная встреча. Повестка дня большая, и она ждёт своего решения со стороны наших стран», - сказал Михаил Горбачев, комментируя сообщение о том, что российская и американская стороны, подготавливающие предстоящий саммит, определились с местом и временем его проведения.

Горбачев высказался за то, чтобы встреча Трампа и Путина была «основательной»

Напомним: ранее сообщалось, что встреча лидеров России и США пройдет в финской столице 16 июля. Накануне в среду 27 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Путиным он хочет обсудить Украину и Сирию. Также сообщалось, что лидеры намерены обсудить российско-американские отношения.

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Автор: Александр Люблинский
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